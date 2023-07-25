https://news.day.az/society/1584186.html В Бакинском транспортном агентстве проводится операция
В Бакинском транспортном агентстве проводится операция
Главное антикоррупционное управление при Генпрокуратуре проводит операцию в Бакинском транспортном агентстве.
Оперативно-поисковые работы в настоящее время продолжаются.
Информацию подтвердили Day.Az в Генпрокуратуре.
Отмечается, что дополнительная информация о деталях операции будет предоставлена.
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