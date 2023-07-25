В Бакинском транспортном агентстве проводится операция
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Главное антикоррупционное управление при Генпрокуратуре проводит операцию в Бакинском транспортном агентстве.

Оперативно-поисковые работы в настоящее время продолжаются.

Информацию подтвердили Day.Az в Генпрокуратуре.

Отмечается, что дополнительная информация о деталях операции будет предоставлена.