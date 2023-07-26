Стали известны имена пострадавших в аварии в Геранбое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшими являются жители Шамкирского района - Турал Рустамов, 1990 года рождения, Халида Абдуллаева, 1959 года рождения, Шахназ Намазова, 1969 года рождения, Туту Рустамли, 1992 года рождения, Айтен Рустамли, 2011 года рождения и Ханан Рустамли, 2014 года рождения. Сообщается, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что водителем автомобиля была женщина.