https://news.day.az/society/1584214.html Тяжелое ДТП в Геранбое, много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Геранбое, много пострадавших - ФОТО
Стали известны имена пострадавших в аварии в Геранбое.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшими являются жители Шамкирского района - Турал Рустамов, 1990 года рождения, Халида Абдуллаева, 1959 года рождения, Шахназ Намазова, 1969 года рождения, Туту Рустамли, 1992 года рождения, Айтен Рустамли, 2011 года рождения и Ханан Рустамли, 2014 года рождения. Сообщается, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что водителем автомобиля была женщина.
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