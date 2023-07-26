В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Лянкяран-Борадигах, на участке района, проходящем по территории села Джил. В результате столкновения легковых автомобилей марок "Нива" и "Мерседес" пострадали 5 человек. Двое пострадавших - дети.

Они были доставлены в ЦРБ.

Пострадавшим была оказана необходимая первичная медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Отметим, 4 пострадавших находились в автомобиле марки "Нива", один - в автомобиле "Мерседес".

По факту проводится расследование.