https://news.day.az/society/1584229.html ДТП в Лянкяране, 5 пострадавших
ДТП в Лянкяране, 5 пострадавших
В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Лянкяран-Борадигах, на участке района, проходящем по территории села Джил. В результате столкновения легковых автомобилей марок "Нива" и "Мерседес" пострадали 5 человек. Двое пострадавших - дети.
Они были доставлены в ЦРБ.
Пострадавшим была оказана необходимая первичная медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Отметим, 4 пострадавших находились в автомобиле марки "Нива", один - в автомобиле "Мерседес".
По факту проводится расследование.
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