Важная новость для учителей

В Азербайджане с 11:00 26 июля начинается этап отбора вакансий по приему на работу учителей по всем предметам.

Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что кандидаты, набравшие 40 баллов и выше, смогут до 11:00 31 июля зайти на свою личную страницу и выбрать вакансию.

Напомним, что в тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, который проходил с 11 по 15 июля, приняли участие 47 586 кандидатов.

В текущем году планируется принять на работу 10 тысяч учителей. Каждый учитель может выбрать максимум восемь мест.

Целью организации конкурса по приему на работу учителей является отбор грамотных и способных педагогов.

За последние два года через экзамен по приему на работу учителей на бессрочной основе было принято 7 724 человека, а на срочной основе -11 854 человека.