В центре Баку найдена граната

На проспекте Зии Буниядова в Бинагадинском районе города Баку обнаружена ручная граната.

Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату RQD-5, пригодную для боевого применения.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.