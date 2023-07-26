Поножовщина на свадьбе в Гахе

Стали известны подробности произошедшего в Гахе инцидента с ножевым ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время свадьбы, которая проходила в одном из домов торжеств, расположенных на территории района, был ранен Йамен Шихемирли 1998 года рождения.

Стало известно, что его ударил ножом жених, чью свадьбу праздновали, - житель Гядабейского района Ариз Ахмедов (2002 г.р.). Ариз Ахмедов был задержан сотрудниками полиции.