https://news.day.az/society/1584340.html Поножовщина на свадьбе в Гахе - задержан жених
Поножовщина на свадьбе в Гахе - задержан жених
Стали известны подробности произошедшего в Гахе инцидента с ножевым ранением.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время свадьбы, которая проходила в одном из домов торжеств, расположенных на территории района, был ранен Йамен Шихемирли 1998 года рождения.
Стало известно, что его ударил ножом жених, чью свадьбу праздновали, - житель Гядабейского района Ариз Ахмедов (2002 г.р.). Ариз Ахмедов был задержан сотрудниками полиции.
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