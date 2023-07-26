Путь, ведущий к "Большому возвращению"

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с утвержденным планом продолжает работы по реализации требований первой Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Как сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, в рамках этого ведется реконструкция 45-километровой автодороги республиканского значения R33 Агдам - Хиндарх - Агджабеди, которая соединяет Агдамский и Агджабединский районы.

Ширина земляного полотна дороги, реконструируемой в соответствии со II технической категорией, составит 15 м, а двухполосной проезжей части - 7,5 м (по 3,75 м каждая полоса).

Земляные работы на участке 0-21 км автодороги уже завершены, там уже проложены водопропускные трубы, проводятся работы по укладке основания дороги.

Согласно проекту, на реконструируемой дороге будет установлена новая дренажная система, а также построено три автомобильных моста.

Для завершения строительства в срок задействовано необходимое количество рабочих и техники.

Автодорога Агдам - Хиндарх - Агджабеди, являющаяся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, играет важную роль в социально-экономическом развитии наших освобожденных от оккупации территорий и охватывает более 20 населенных пунктов этих районов.