Кабмин Азербайджана изменил критерии определения инвалидности

Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Критерии определения инвалидности".

Как сообщает в среду Day.Az, в целях устранения пробелов при оценке инвалидности, а также совершенствования критериев определения инвалидности были внесены дополнения в "Критерии определения инвалидности", а также изменения в "Процентный показатель нарушений функций организма, его продолжительность".

Названия заболеваний, травм и недостатков, степень их тяжести, стадия, клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма дополнены названиями ряда новых заболеваний.

В то же время были усовершенствованы критерии, принятые за основу при оценке тяжести сопутствующих заболеваний, а также ряда имеющихся заболеваний, процента нарушений функций организма.