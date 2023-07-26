Самолет, выполнявший рейс Цюрих-Гонконг, совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Гонконг, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, передает Day.Az.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ).

Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:29 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.