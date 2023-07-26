https://news.day.az/society/1584476.html Самолет, выполнявший рейс Цюрих-Гонконг, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет, выполнявший рейс Цюрих-Гонконг, совершил экстренную посадку в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Гонконг, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, передает Day.Az.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ).
Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:29 по местному времени.
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.
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