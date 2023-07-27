https://news.day.az/society/1584523.html Движение транспорта на этих улицах затруднено - СПИСОК
Движение транспорта на этих улицах затруднено - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных дорогах Баку:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в направлении центра.
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