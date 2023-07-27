https://news.day.az/society/1584525.html Дорогая авария в Баку - ФОТО
Дорогая авария в Баку - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл.
Инцидент произошел на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде. Цепная авария произошла с участием Opel, KIA Rio, Nissan, Volswagen, Toyota Prado и мотоцикла. Водители мотоцикла и легкового автомобиля Volswagen получили различные телесные повреждения. Раненые были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
В результате аварии образовалась пробка на дороге. На место были привлечены сотрудники полиции. Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.
Детали инцидента расследуются.
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