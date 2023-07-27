Дорогая авария в Баку

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл.

Инцидент произошел на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде. Цепная авария произошла с участием Opel, KIA Rio, Nissan, Volswagen, Toyota Prado и мотоцикла. Водители мотоцикла и легкового автомобиля Volswagen получили различные телесные повреждения. Раненые были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

В результате аварии образовалась пробка на дороге. На место были привлечены сотрудники полиции. Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

Детали инцидента расследуются.