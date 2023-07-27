https://news.day.az/society/1584532.html В Зангилане найдены боеприпасы
В Зангилане найдены боеприпасы
В Зангиланском районе Азербайджана обнаружены боеприпасы.
Как сообщили в четверг Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции, находясь на службе в селе Бешдели Зангиланского района обнаружили одну ручную гранату, 18 различных видов снарядов, 122 патрона различного калибра и другие боеприпасы. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.
По данному факту в Зангиланского районном отделе полиции проводится расследование.
Отметим, что сотрудники Зангиланского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению неразорвавшихся боеприпасов на территории района.
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