В Зангилане найдены боеприпасы

В Зангиланском районе Азербайджана обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в четверг Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции, находясь на службе в селе Бешдели Зангиланского района обнаружили одну ручную гранату, 18 различных видов снарядов, 122 патрона различного калибра и другие боеприпасы. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

По данному факту в Зангиланского районном отделе полиции проводится расследование.

Отметим, что сотрудники Зангиланского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению неразорвавшихся боеприпасов на территории района.