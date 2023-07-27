Важная новость для родителей

9 августа в 11:00 начнется запись по приему в дошкольные группы на 2023-2024 учебный год.

Регистрация будет осуществляться через электронную систему mektebeqebul.edu.az.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, выбор школ и учителей для азербайджанского сектора начнется 11 августа в 11:00, а для секторов с преподаванием на других языках выбор школ и учителей будет активирован 15 августа в 11:00.

С 2023-2024 учебного года прием в дошкольные группы частных общеобразовательных учреждений также будет осуществляться через электронную систему mektebeqebul.edu.az.