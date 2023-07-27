Сколько ветеранов I Карабахской войны получили единовременную выплату?
17 234 человека, получивших ранения в Первой Карабахской войне, получили единовременную выплату.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.
"На данную категорию выплат были израсходованы средства в размере 109,9 миллиона манатов", - сказал он.
Отметим, что размер единовременной выплаты в соответствии с указом Президента Азербайджана № 1513 от 23 декабря 2021 года определен следующим образом:
I степень инвалидности - 8 800 манатов;
II степень инвалидности - 6 600 манатов;
III степень инвалидности - 4 400 манатов.
На получение единовременной выплаты имеют право:
- лица, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных в период службы до 2 августа 1997 года;
- лица, у которых установлена инвалидность в результате ранения или заболевания при исполнении обязанностей военной службы;
- лица, у которых установлена инвалидность в связи со службой, но прошедшие реабилитацию;
- лица, получившие страховую выплату в меньшем размере, чем установленная сумма;
- наследники вышеперечисленных категорий лиц (в случае их кончины).
Единовременная выплата производится за счет средств, выделенных на эти цели из государственного бюджета.
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