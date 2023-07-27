Солнце, волны и песок

Обнародована погода на 28 июля на пляжах Абшерона.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, умеренный южный ветер будет периодически усиливаться в дневное время.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 26-27° тепла.