https://news.day.az/society/1584642.html Солнце, волны и песок - прогноз погоды для пляжей Абшерона на 28 июля
Солнце, волны и песок - прогноз погоды для пляжей Абшерона на 28 июля
Обнародована погода на 28 июля на пляжах Абшерона.
Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, умеренный южный ветер будет периодически усиливаться в дневное время.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 26-27° тепла.
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