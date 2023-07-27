https://news.day.az/society/1584696.html Вниманию метеозависимых людей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вниманию метеозависимых людей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра, 28 июля, на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.
Ветер может создать дискомфорт для метеозависимых лиц.
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