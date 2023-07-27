Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт смогут воспользоваться удобным методом оплаты

На Абшеронской кольцевой железнодорожной линии ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (скоростные электропоезда Баку-Сумгайыт) возобновлена оплата проезда через Apple pay, Google pay и другими способами электронной оплаты.

Об этом Day.Az сообщили в АО.

Пассажиры должны пользоваться одинаковым методом оплаты при входе и выходе.

То есть, если при входе на платформу использовался Google pay, при выходе также должен быть использован Google pay. В противном случае будет применен штраф в соответствии с наибольшим расстоянием как при оплате пластиковой картой, так и при электронном платеже.