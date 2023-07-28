Переселение в Лачин продолжается

- еще 56 жителей вернулись в родные края

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 28 июля очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 16 семей - 56 человек.

Таким образом, в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 168 семей, то есть 647 человек.

Напомним, что 25 июля в город Лачин было переселено еще 19 семей - 89 человек.