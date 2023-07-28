Сумгайытский суд решит, что делать с радикалами

Уголовное дело в отношении группы лиц, осуществлявших деятельность с целью создания незаконного вооруженного формирования, расследование которого завершено в Службе государственной безопасности, передано на рассмотрение Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает в пятницу Day.Az, им было предъявлено обвинение по статьям 274 (Государственная измена), 28, 279.1-1 (создание незаконного вооруженного формирования на почве религиозного радикализма) УК АР.

Согласно материалам дела, по поручению представителей иностранной организации трое граждан Азербайджана совершили государственную измену в форме шпионажа, собирая и передавая информацию, которая может быть использована в ущерб государственной безопасности. В соответствии с полученными поручениями они, предварительно договорившись с другими обвиняемыми, совершали подготовительные действия к созданию и участию в деятельности тайных вооруженных формирований и групп, на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма в Азербайджанской Республике.