Дан старт акции по добровольной сдаче крови в день Ашура

По совместной инициативе Министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа в связи с днем Ашура в столице проводятся акции по сдаче крови в 8 мечетях и святилищах, в регионах - в отделениях Центрального банка крови.

Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель Центрального банка крови Гумрал Велиева.

По ее словам, в акциях принимают участие 160 человек.

Гумрал Велиева отметила, что кровь могут сдавать здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет с минимальным весом 50 кг. У доноров берется около 450 миллионов литров крови. Решение о допущении к сдаче крови принимается после медобследования. У граждан сначала измеряется давление, температура, а затем определяется, может ли гражданин сдать кровь или нет.