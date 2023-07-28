В Азербайджане планируется увеличение числа учащихся в учреждениях профобразования

К концу 2026 года планируется довести число студентов профессиональных учебных заведений до 28 тысяч.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал в пятницу врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики Джейхун Керемов во время брифинга для медиа.

"Профессиональное обучение могут получить и работающие люди, они могут быть привлечены к краткосрочному повышению квалификации", - отметил он.

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