https://news.day.az/society/1584886.html В Азербайджане планируется увеличение числа учащихся в учреждениях профобразования
В Азербайджане планируется увеличение числа учащихся в учреждениях профобразования
К концу 2026 года планируется довести число студентов профессиональных учебных заведений до 28 тысяч.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал в пятницу врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики Джейхун Керемов во время брифинга для медиа.
"Профессиональное обучение могут получить и работающие люди, они могут быть привлечены к краткосрочному повышению квалификации", - отметил он.
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