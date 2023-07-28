https://news.day.az/society/1584904.html Рашаду Даглы вынесли приговор
Рашаду Даглы вынесли приговор
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу механщика Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства.
Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Решением суда Рашад Даглы приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
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