Рашаду Даглы вынесли приговор

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу механщика Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Решением суда Рашад Даглы приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.