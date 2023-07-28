В Баку проходит второй Национальный фестиваль гурамы

В старинной части Баку - Ичери шехер проходит второй Национальный фестиваль гурамы, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной властью города Баку, Министерством культуры и Министерством науки и образования Азербайджана, сообщает Day.Az.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями. Это вид рукоделия, оригинальной лоскутной техники, где по принципу мозаики из кусочков разноцветной ткани сшивается цельное полотно, а из него - какое-либо изделие.

На открытии в шествии приняли участие жители столицы и туристы, деятели культуры и искусства, среди которых были заслуженный деятель искусств Фахрия Халафрва, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный работник культуры Рахиб Азери. Было представлено изготовленное ими лоскутное полотно.

Второй Национальный фестиваль гурамы охватит Баку и регионы. В программу фестиваля вошло открытие выставки "Традиционная гурама", проведение мастер-классов, организация ярмарок-продаж изделий ручной работы мастеров по изготовлению гурамы, демонстрация гурамы из фондовых коллекций, а также изделий ручной работы мастеров-любителей.