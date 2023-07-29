https://news.day.az/society/1585126.html В Физули обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы - ВИДЕО
В Физули обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы - ВИДЕО
Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники отдела полиции Физулинского района регулярно проводят рейды по местам боев, осматривают окопы и фортификационные сооружения противника.
"В ходе очередного рейда были обнаружены и изъяты 10 автоматов, два пулемета, 4 гранатомета и 1510 патронов различного калибра", - заявили в МВД.
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