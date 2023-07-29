Во сколько обойдется школьная форма для школьников?

Новая школьная форма поступила в продажу.

С нового учебного года, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, будет применяться новая школьная форма.

Как сообщили Day.Az в Бакинском швейном доме (БШД), стоимость поло как с длинными рукавами, так и с короткими составляет 15 манатов, брюк и юбок - 25 манатов, а жакетов - 30 манатов.

Отметим, что начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев сообщил, что школам также даны соответствующие указания.

Напомним, что в марте прошлого года премьер-министр Али Асадов утвердил "Описание формы одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений". В постановлении Кабмина также отмечается, что для школ предусмотрена форма четырех цветов.

Брюки для мальчиков - темно-синие, темно-серые, темно-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).

Юбка для девочек - темно-серые, темно-синие, светло-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).

Брюки для девочек - темно-синие, темно-серые, темно-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).

Поло с короткими рукавами - белого, синего и бежевого цветов (100% хлопок).

Поло с длинными рукавами - белого, синего и бежевого цветов (100% хлопок).

Жакет - синий, серый, зеленый, цвета хаки (шерсть 50%, акрил 50%).