Во сколько обойдется школьная форма для школьников? - ФОТО
Новая школьная форма поступила в продажу.
С нового учебного года, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, будет применяться новая школьная форма.
Как сообщили Day.Az в Бакинском швейном доме (БШД), стоимость поло как с длинными рукавами, так и с короткими составляет 15 манатов, брюк и юбок - 25 манатов, а жакетов - 30 манатов.
Отметим, что начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев сообщил, что школам также даны соответствующие указания.
Напомним, что в марте прошлого года премьер-министр Али Асадов утвердил "Описание формы одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений". В постановлении Кабмина также отмечается, что для школ предусмотрена форма четырех цветов.
Брюки для мальчиков - темно-синие, темно-серые, темно-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).
Юбка для девочек - темно-серые, темно-синие, светло-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).
Брюки для девочек - темно-синие, темно-серые, темно-коричневые и цвета хаки (шерсть 60%, полиэстер 40%).
Поло с короткими рукавами - белого, синего и бежевого цветов (100% хлопок).
Поло с длинными рукавами - белого, синего и бежевого цветов (100% хлопок).
Жакет - синий, серый, зеленый, цвета хаки (шерсть 50%, акрил 50%).
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