Спецоперация МВД в Баку

В Бинагадинском районе Баку за последний месяц сотрудниками полиции была проведена крупная работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного отдела полиции, было задержано в общей сложности 80 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

В ходе следствия установлено, что несколько задержанных ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений, то есть за организацию незаконного оборота наркотиков. У этих лиц и в домах, где они проживали, было обнаружено большое количество героина, марихуаны и метамфетамина.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, также был задержан ранее судимый Азер Нуруллаев, организовавший сбыт наркотиков в поселке Бинагади. У этого человека было обнаружено более 1 килограмма героина, полученного с целью сбыта.

Некоторые из задержанных, а также Азер Нуруллаев заявили, что они получили наркотики от неизвестных граждан Исламской Республики Иран в социальных сетях с целью их продажи через Интернет в Баку.

По каждому из них начато расследование. Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков.