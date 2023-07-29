Как будут расходоваться средства, полученные от платных парковок?
Стали известны направления, на которые будут потрачены средства, поступающие от платных парковок в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в "Порядке использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств".
Данные средства будут использованны министерством цифрового развития и транспорта и Агентством наземного транспорта (AYNA) Азербайджана по следующим направлениям:
- управление и обслуживание парковочных мест (коммунальные, охранные, хозяйственные и коммуникационные расходы);
- оплата расходов на дорожную инфраструктуру, связанных с парковкой, приобретение материальных и нематериальных активов, в том числе паркоматов, специальных технических средств с функциями фото-или видеорегистрации и поддержание их в исправном состоянии;
- создание приложений, связанных с парковкой, и их обслуживание;
- просветительская и информационная работа относительно парковок;
- управление и обслуживание гаражей и стоянок для хранения транспортных средств;
- внедрение технических средств организации дорожного движения;
- приобретение необходимых технических средств для принятия мер по привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших правила парковки, оплата почтовых расходов, связанных с направлением материалов по делу об административном правонарушении лицам, нарушившим правила парковки;
- усиление социальной защиты работников данной сферы.
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