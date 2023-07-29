Какова температура воды на пляжах Абшерона?

Синоптики обнародовали ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 26-27° тепла.

Умеренный северо-западный ветер будет усиливаться ночью и утром.