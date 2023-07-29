Госагентство Азербайджана предупредило суда о погодных условиях

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило суда о сильном северо-западном ветре, который будет наблюдаться в акватории Каспийского моря с 29 июля.

Как сообщили Day.Az в агентстве, ветер, поднявшийся в акватории Каспийского моря 29 июля, сохранится до утра 30 июля. В это время ожидается усиление скорости ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, в открытом море - до 30-32 м/с. Высота волны составит 2-3 метра, а в дальнейшем, как прогнозируется, она достигнет 3,5-5,5 метра.