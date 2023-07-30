29 июля около 23:00 в прокуратуру Сураханского района поступила информация о том, что один человек скончался от колото-резаных ранений, двое получили колото-резаные ранения.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила прокуратура Сураханского района.

В ходе предварительного расследования в одном из домов, расположенных в поселке Бюльбюля Сураханского района столицы были выявлены серьезные подозрения о том, что во время конфликта, возникшего на почве ревности, были нанесены ножевые ранения Шахину Ахмедову 1986 года рождения, Имамверди Гулузаде 1997 года рождения и Бекиру Гурбанову 1998 года рождения, последний скончался от полученных ран.

В настояще время продолжается лечение Имамверди Гулузаде и Шахина Ахмедова в больнице.

По данному факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство) и проводится предварительное расследование.