https://news.day.az/society/1585346.html К сведению жителей Абшерона
К сведению жителей Абшерона
30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых местах полуострова вероятны дожди, преимущественно утром и вечером.
Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днем 26-31 градус тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре