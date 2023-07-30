К сведению жителей Абшерона

30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых местах полуострова вероятны дожди, преимущественно утром и вечером.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днем ​​26-31 градус тепла.