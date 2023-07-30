Смертельное ДТП на дороге Баку-Газах

На автодороге Баку-Газах произошла тяжелая авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием близ села Аршали Кюрдамирского района (180-й километр автодороги Баку-Газах).

В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке условий эксплуатации было установлено, что столкнулись два грузовых автомобиля марки "Форд" и "КамАЗ", 2 человека застряли в автомобиле.

В результате проведенных спасательных мероприятий тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению.