https://news.day.az/society/1585385.html Будет гроза, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будет гроза, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С вечера 30 июля до полудня 31 июля в некоторых северных и восточных районах Азербайджана ожидаются временами дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны ливни, грозы и град.
Местами ожидается периодическое усиление восточного ветра до 15-20 м/с.
Возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках есть вероятность паводка.
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