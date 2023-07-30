Будет гроза, выпадет град

С вечера 30 июля до полудня 31 июля в некоторых северных и восточных районах Азербайджана ожидаются временами дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны ливни, грозы и град.

Местами ожидается периодическое усиление восточного ветра до 15-20 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках есть вероятность паводка.