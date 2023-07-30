Землетрясение в Азербайджане

В Огузском районе произошло землетрясение.

Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, в 13:07 по местному времени в Огузском районе в 10 км от Шекинской сейсмостанции произошло землетрясение магнитудой 3,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.

Подземные толчки не ощущались.