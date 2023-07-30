https://news.day.az/society/1585409.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Огузском районе произошло землетрясение.
Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Согласно информации, в 13:07 по местному времени в Огузском районе в 10 км от Шекинской сейсмостанции произошло землетрясение магнитудой 3,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.
Подземные толчки не ощущались.
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