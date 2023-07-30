Обнародован прогноз погоды на понедельник

Обнародован прогноз погоды на 31 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны дожди. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 26-31 ° тепла. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 , днем 45-50 процентов.

На абшеронских пляжах ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25°, на южных пляжах -Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихе- 25-26°.

Погода в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. В некоторых северных и восточных районах прогнозируются ливни, грозы. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Ветер восточный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.