Погиб военнослужащий ГПС Азербайджана

30 июля в 17:10 солдату срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана Гурбанову Саиду Омар оглу внезапно стало плохо, когда он возвращался с пограничной службы на погранзаставе, где он служил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу, несмотря на оказание первой помощи на месте и вызов медицинских работников из близлежащего населенного пункта, спасти жизнь военнослужащему не удалось. Ведется расследование совместно с сотрудниками военной прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.