https://news.day.az/society/1585502.html Затруднено движение на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Затруднено движение на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных дорогах Баку затруднено движение транспорта:
1. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре