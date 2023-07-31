Азербайджанские курсанты совершенствуют боевые навыки

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, курсанты привлечены к лагерным сборам, проводимым в полевых условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на сборах, проводимых на территории воинской части, ведется интенсивная подготовка курсантов по различным направлениям.

Курсанты приобретают теоретические и практические навыки на занятиях, проводимых в соответствии с распорядком дня, активно участвуют в мероприятиях по физической и строевой подготовке.

В ходе выполнения огневых упражнений на полигоне совершенствуются навыки применения различного оружия, а также практическое выполнение задач по обнаружению и уничтожению целей огнем "на поле боя", и других задач.

Кроме того, курсанты, участвующие в тренировках по горной подготовке в рамках подготовки коммандос, совершенствуют свои боевые навыки.