В МЧС отчитались о проделанной за минувшие сутки работе

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 54 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 8 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 10 человек, в том числе, 2 детей.