"Волонтеры Зангилана" начали нести службу

В селе Агалы Зангиланского района состоялась презентация группы "волонтеры Зангилана".

Как сообщает в понедельник Day.Az, при поддержке специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Молодежного фонда, Союза волонтерских организаций Азербайджана, а также при организации Молодежной организации "Большое возвращение", впервые на территории Зангиланского района начала свою деятельность группа "волонтеры Зангилана", программы "Волонтеры возвращения".

Основной целью программы, реализуемой в соответствии с призывом Президента Ильхама Алиева к более широкому вовлечению молодежи, корни которой связаны с этими землями, в работу, проводимую на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, является поддержка волонтерской деятельности на этих территориях. В то же время программа рассчитана на поощрение участия молодежи родом из Восточного Зангезура в восстановительных и реставрационных работах, а также на просвещение относительно исторического культурного наследия региона и содействие возвращению молодежи на освобожденные территории Азербайджана.

Во время визита группы "волонтеры Зангилана" в село Агалы специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев встретился с волонтерами, пожелал им успехов в их деятельности, важной для развития общества.

"Волонтерская деятельность имеет огромное значение в устойчивом развитии нашей страны. Поскольку ваша деятельность будет осуществляться в освобожденном от оккупации Зангилане, вы, в свою очередь, внесете свой положительный вклад в строительные работы, проводимые под руководством главы государства, а также в процесс "Большого возвращения". Желаю вам удачи!",- сказал он.

Затем волонтеры познакомились с территорией села Агалы, ставшего символом "Большого возвращения", реконструированного в рамках проекта "умное село", с условиями, созданными для переселенных сюда семей, а также получили подробную информацию о проделанной и запланированных работах.

Кроме того, волонтеры встретились с населением села, пообщались с ними, поделились своими впечатлениями. На встрече было отмечено, что подобные поездки группы "волонтеры Зангилана" в село будут организовываться часто. В то же время совместно с делегацией планируется проведение различных интересных мероприятий для детей, подростков и молодежи, проживающих в селе Агалы.

В рамках программы планируется участие волонтеров в различных мероприятиях на территории Зангиланского района, в том числе в организации регулярных мероприятий на освобожденных территориях Азербайджана, подготовке к возвращению вынужденных переселенцев на родные земли, оказании поддержки в восстановительных работах и работах по реконструкции, а также иных направлениях деятельности специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Отметим, что 19 июля 2022 года, с переселением первой группы жителей в село Агалы был дан старт реализации процесса переселения, осуществляемого в 4 этапа. На первом этапе было обеспечено переселение более 40 семей в Агалы. Это еще раз является показателем силы и мощи Азербайджанского государства. На территориях, освобожденных от оккупации чуть более чем за 1 год после войны, была осуществлена зачистка территорий, сплошь заминированных армянами.

На сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 86 семей (420 человек). В настоящее время ремонт домов, построенных в сельской местности, продолжается, и после его завершения будет осуществлено очередное переселение семей.