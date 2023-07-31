Хорошая новость для врачей

В Азербайджане увеличится размер надбавок, выплачиваемых врачам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

"В ближайшее время планируется повышение тарифов на ряд медицинских услуг в пакете услуг. При повышении тарифов увеличится и сумма надбавок, выплачиваемых врачам.

Кроме того, следует отметить, что после введения обязательного медицинского страхования заработная плата врачей, получающих минимальную должностную зарплату, увеличилась в среднем в три раза. По сравнению с 2019 годом минимальная заработная плата врачей-специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях, увеличилась в 3,2 раза, а их доходы (фиксированная надбавка и премии) - с 5 до 50 раз", - отметили в агентстве.