https://news.day.az/society/1585627.html Порадует ли завтра погода?
Порадует ли завтра погода?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, восточный ветер. Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 19-24° тепла.
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