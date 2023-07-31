Сколько выявлено зараженных ковидом за последнюю неделю в Азербайджане?
В Азербайджане за последнюю неделю (24-30 июля) выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Один человек скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 832 021 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 714 человек вылечились, 10 290 человек скончались, число активных больных - 17.
За прошедшие сутки проведено 416 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 655 305 тестов.
За последнюю неделю было проведено 2 624 теста, за прошедший период проведено 7 651 376 тестов.
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