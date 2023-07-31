Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

С 24 по 30 июля в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 164 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 86, вторую дозу получили 12 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 55, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 11 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 968 439, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 039, вторую дозу получили 4 884 230 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 404 809, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 266 361 человек.