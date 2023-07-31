https://news.day.az/society/1585775.html Спецоперация в ИВ Джалилабада - есть задержанные
Спецоперация в ИВ Джалилабада - есть задержанные
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана проводит спецоперацию в Исполнительной власти Джалилабадского района.
По информации Day.Az, в ходе спецоперации задержаны председатель Джалилабадского городского муниципалитета и главный архитектор района.
Генеральная прокуратура сообщила, что будет предоставлена дополнительная информация.
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