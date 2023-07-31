Спецоперация в ИВ Джалилабада

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана проводит спецоперацию в Исполнительной власти Джалилабадского района.

По информации Day.Az, в ходе спецоперации задержаны председатель Джалилабадского городского муниципалитета и главный архитектор района.

Генеральная прокуратура сообщила, что будет предоставлена дополнительная информация.