Почему произошла задержка в движении поездов в бакинском метро?

"После отправления первого тестового поезда на фиолетовой линии метро от станции "Ходжасан" по техническим причинам было зафиксировано высокое падение напряжения. В результате произошла 20-минутная задержка со станции оледующего по графику поезда".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что движение поездов в районе "Автовокзал-8 ноября" фиолетовой линии метро обеспечено по графику с соблюдением интервалов.

В связи с произошедшим в настоящее время проводится техническое расследование.