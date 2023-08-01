https://news.day.az/society/1585826.html Почему произошла задержка в движении поездов в бакинском метро?
Почему произошла задержка в движении поездов в бакинском метро?
"После отправления первого тестового поезда на фиолетовой линии метро от станции "Ходжасан" по техническим причинам было зафиксировано высокое падение напряжения. В результате произошла 20-минутная задержка со станции оледующего по графику поезда".
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".
Было отмечено, что движение поездов в районе "Автовокзал-8 ноября" фиолетовой линии метро обеспечено по графику с соблюдением интервалов.
В связи с произошедшим в настоящее время проводится техническое расследование.
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