В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковкой

Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представило мобильное приложение для управления парковкой.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, презентацию провел председатель правления агентства Анар Рзаев.

Он отметил, что мобильное приложение уже готово.

"Управление парковочными местами будет осуществляться через мобильное приложение, которое будет доступно для пользователей с 7 августа. Посредством данного приложения можно будет без труда найти свободные парковочные места, тем самым сэкономив время", - подчеркнул Рзаев.

Он добавил, что информация о загруженности парковочных мест будет отображаться на карте с помощью различных цветов.

"Если заполняемость парковочных мест ниже 80 процентов, то места будут отображаться зеленым цветом, если заполняемость выше 80 процентов - красным", - сказал Рзаев.

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