https://news.day.az/society/1585894.html Погранслужба отчиталась о работе за прошедший месяц
Погранслужба отчиталась о работе за прошедший месяц
В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были выявлены и переданы в соответствующие органы 323 человека, находящихся в розыске.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.
"Был предотвращен выезд 538 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 24 человек, которым запрещен въезд в страну", - говорится в сообщении.
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