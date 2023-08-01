Погранслужба отчиталась о работе за прошедший месяц

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были выявлены и переданы в соответствующие органы 323 человека, находящихся в розыске.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

"Был предотвращен выезд 538 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 24 человек, которым запрещен въезд в страну", - говорится в сообщении.