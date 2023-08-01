Такие, как Хачатрян, должны быть наказаны по всей строгости закона

Такие, как Хачатрян, должны быть наказаны, чтобы те, кто выжил после трагедии в селе Мешали, нашли хоть какое-то утешение.

Об этом сотруднику Trend во вторник сказала свидетель геноцида в селе Мешали Роза Гасымова, проживающая в настоящее время в городке для вынужденных переселенцев в Геранбое, передает Day.Az.

По ее словам, говорить о геноциде в Мешали без содрогания, без слез невозможно.

"Очень тяжело вспоминать то, что я пережила тогда. Я - дочь шехида. Мой отец погиб в нашем родном селе. Сердце таких, как Хачатрян, настолько переполнено злобой, что они подожгли отца. Мы похоронили его пепел. Хотелось бы, чтобы все террористы были привлечены к уголовной ответственности. Может быть, для нас это станет хоть каким-то утешением. Но и это не поможет. То, что мы пережили, оставило неизлечимую рану в наших сердцах. Они не остановились перед убийством ребенка, не остановились перед убийством 80-летнего старика. Мы спрятались в подвале. Через сутки на помощь подоспели полицейские из Ходжалы, окрестных районов", - говорит Роза Гасымова.

Она также рассказала о ранении матери. "Шел снег. Мы нашли маму по кровавым следам на снегу. Из Лачина приехал врач, который вывез ее и вылечил. Никому не пожелаю пережитого нами. Те убийцы, которые заставили нас пережить эти ужасы, должны быть наказаны. Мой дядя Новруз и вся его семья... никто не выжил", - вспоминает Гасымова.

Назакет Салманова, проживающая сейчас в городке для вынужденных переселенцев в Геранбое, рассказала, что ее семья так же стала жертвой геноцида в Мешали.

"Во время геноцида в Мешали Хачатрян и другие убили четырех членов моей семьи. Одного моего брата взяли в плен. Они подвергли брата ужасным пыткам, глумились над телом убитой сестры. У нее вырвали золотой зуб, отрезали палец, чтобы снять кольцо. В чем виноват был ребенок моей сестры? Это все сотворили Вагиф Хачатрян, его окружение. Они заставили нас пережить эту трагедию, изгнали из родных краев, родного дома. Хоть какое-то утешение, что его поймали. Но мы требуем, чтобы были задержаны и те, кто был вместе с ним. Они разрушили даже могилы наших близких. Они убили четырех членов моей семьи, но я не могу найти их могилы, чтобы оплакивать их", - сказала она.

Еще один очевидец геноцида в Мешали Теймур Азимов, проживающий в настоящее время в городке для вынужденных переселенцев в Геранбое, говорит, что им довелось пережить и Ходжалинскую трагедию, и трагедию в Мешали.

"Мы очень просим наше государство, чтобы не только Вагиф Хачатрян, но и все преступники, руки которых обагрены кровью тысяч невинных людей в Карабахе, были обязательно задержаны и наказаны", - сказал он.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами Военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района многочисленного имущества, принадлежавшего сельским жителям и государству, продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и живший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем на автотранспортном предприятии города Ханкенди, и другие лица армянской национальности с целью убийства на этнической почве проживавших в селе Мешали азербайджанцев, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 азербайджанцев, ранили 14, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания. Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович и другие лица в предварительном сговоре, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов. В связи с возникновением достаточных оснований для предъявления обвинения было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" на азербайджано-армянской границе 29 июля 2023 года при попытке выехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.