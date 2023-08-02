Вниманию врачей

Продлен срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Как сообщает в среду Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно постановлению, этот срок был продлен до 2 октября.