https://news.day.az/society/1586163.html Вниманию врачей - продлен срок предоставления надбавок
Вниманию врачей - продлен срок предоставления надбавок
Продлен срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
Как сообщает в среду Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.
Согласно постановлению, этот срок был продлен до 2 октября.
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